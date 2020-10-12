The City: "Лето'85", Beat Weekend и рэп-вечеринка

Драма "Лето'85" одного из самых ярких французских режиссеров Франсуа Озона выходит на большие экраны 15 октября. Это экранизация старого английского романа "Станцуй на моей могиле".

Региональный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend стартует 14 октября. В программу вошли хиты летнего Beat Film Festival. Впервые фильмы покажут в онлайн и офлайн форматах одновременно.

Рэп-вечеринка пройдет в новом концертном пространстве "Академия" неподалеку от метро "Динамо" 17 октября. Выступят Cakeboy и IROH, а главной звездой вечера будет GONE.Fludd. Подробнее – в сюжете проекта The City.