Гай Ричи готовит сериал по мотивам фильма "Джентльмены"

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Кинокомпания Miramax TV работает над созданием сериала "Джентльмены" по мотивам одноименного фильма Гая Ричи. Об этом сообщает "Газета.ру".

Автора оригинальной картины уже пригласили на пост режиссера и сценариста нового телепроекта. При этом сам постановщик заявил, что изначально задумывал "Джентльменов" именно как сериал.

Актерский состав телеверсии фильма пока не оглашен. В оригинальной картине главные роли исполнили Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и другие.

Премьера "Джентльменов" состоялась в 2019 году. Фильм собрал в мировом прокате 115 миллионов долларов при бюджете 22 миллиона.

В топ наиболее прибыльных фильмов 2019 года среди прочих картин вошел другой фильм Гая Ричи, адаптация "Алладина" для кинокомпании Disney.

