Продолжение фильма "47 ронинов" снимет студия Universal

Фото: UPI
Студия Universal 1440, которая относится к Universal Pictures, снимает продолжение фэнтези-драмы "47 ронинов". Главную роль исполнит Киану Ривз, сообщает "Газета.ру".
Режиссером картины выступает Рон Юань, сыгравший царя Цаня в фильме компании Disney "Мулан" и снявший ленту "Шаг вперед 6: Год танцев".
Уточняется, что в сиквеле будут отражены события, которые произошли спустя 300 лет после тех, что показаны в оригинальном фильме. Фильм "47 ронинов" основан на японском народном предании о 47 самураях, которые дали клятву отомстить за смерть своего господина. Первая часть картины вышла еще в 2013 году, но в прокате она провалилась.
Ранее американский актер и музыкант Уилл Смит начал работу над перезапуском комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Производством шоу займутся компании Smith's Westbrook Studios и Universal TV. За право выпустить сериал сейчас соревнуются стриминговые сервисы HBO Max, Netflix и Peacock.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: