Продолжение фильма "47 ронинов" снимет студия Universal

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Студия Universal 1440, которая относится к Universal Pictures, снимает продолжение фэнтези-драмы "47 ронинов". Главную роль исполнит Киану Ривз, сообщает "Газета.ру".

Режиссером картины выступает Рон Юань, сыгравший царя Цаня в фильме компании Disney "Мулан" и снявший ленту "Шаг вперед 6: Год танцев".

Уточняется, что в сиквеле будут отражены события, которые произошли спустя 300 лет после тех, что показаны в оригинальном фильме. Фильм "47 ронинов" основан на японском народном предании о 47 самураях, которые дали клятву отомстить за смерть своего господина. Первая часть картины вышла еще в 2013 году, но в прокате она провалилась.

Ранее американский актер и музыкант Уилл Смит начал работу над перезапуском комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Производством шоу займутся компании Smith's Westbrook Studios и Universal TV. За право выпустить сериал сейчас соревнуются стриминговые сервисы HBO Max, Netflix и Peacock.