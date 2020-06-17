Сценарист рассказал о смерти одной из героинь "Человека-паука"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении", режиссер Сэм Рэйми

У фильма американского режиссера Сэма Рэйми "Человек-паук" с актером Тоби Магуайром могло быть трагическое продолжение. В одной из картин предлагалось, чтобы героиня Гвен Стейси, которую играла Брайс Даллас Ховард, умерла, передает "Газета.ру".

Про возможный сюжетный ход, который так и не удалось воплотить на больших экранах, рассказал сценарист Дэвид Коэпп.

"Я хотел, чтобы Гвен убили в середине второго фильма и далее все пошло по модели "Империя наносит ответный удар", для этого я хотел использовать нескольких злодеев", – поделился сценарист.

Однако Гвен Стейси была введена в сюжетную линию главного героя Питера Паркера только в триквеле. Ленту "Человек-паук 3: Враг в отражении" представили зрителям в 2007 году, где и появилась Ховард. Этот фильм стал последним во франшизе, через пять лет вышла новая версия о приключениях героя Marvel.

В 2012 году роль Гвен Стейси исполнила Эмма Стоун.

Ранее Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки. "Это был отличный забег, и мы завершили на высокой ноте, так что было бы рискованно вернуться к этому, по моему мнению", – говорил актер.