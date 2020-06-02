Фото: стоп-кадр из фильма "Первый мститель", 2011 год, реж. Д. Джонстон

Американский актер Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки из Marvel, передает News.ru.

"Это был отличный забег, и мы завершили на высокой ноте, так что было бы рискованно вернуться к этому, по моему мнению", – заявил Эванс.

В конце 2019 года Эванс рассказал, что не исключает возможности возвращения к роли Капитана Америки. Он отметил, что любит этого персонажа и не собирается от него отказываться.

Актер также отмечал, что не стал бы принимать участие в съемках ради денег. Ему важно, чтобы его участие в роли Капитана Америки принесло что-то новое в супергеройскую историю.

В ноябре прошлого года начались съемки сериала Marvel под названием "Сокол и Зимний Солдат". Об этом сообщили исполнители главных ролей Себастиан Стэн и Энтони Маки.

В сериале примут участие также Эмили Ванкэмп, Даниэль Брюль и Уайатт Рассел и другие актеры.

