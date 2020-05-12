Студия Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда

Фото: ТАСС/Marvel/Zuma

Компания Marvel Entertainment запустила 10-часовую трансляцию из небесного города Асгарда. Именно оттуда на Землю пришли персонажи Тор и Локи из серии фильмов по мотивам комиксов, передает News.ru.

Стрим состоит из статичной картинки города, показывающей мост Биврест и дерево Иггдрасиль.

При просмотре видео наблюдаются корабли викингов. Кроме того, меняется погодная обстановка. Время от времени там идут дожди или снег. Зрители также заметили сражения между жителями города. Ролик набрал более 120 тысяч просмотров.

Еще в кадре ненадолго появляются Тор и Локи. Картина "Тор" вышла на большие экраны в 2011 году. Роль бога грома исполнил Крис Хемсворт. В образе Локи предстал Том Хиддлстон. В дальнейшем персонажи неоднократно появлялись в кино, в том числе в "Мстителях".

В апреле Disney назвала даты премьер перенесенных из-за COVID-19 фильмов.