Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:58

Студия Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда

культура кино

Фото: ТАСС/Marvel/Zuma

Компания Marvel Entertainment запустила 10-часовую трансляцию из небесного города Асгарда. Именно оттуда на Землю пришли персонажи Тор и Локи из серии фильмов по мотивам комиксов, передает News.ru.

Стрим состоит из статичной картинки города, показывающей мост Биврест и дерево Иггдрасиль.

При просмотре видео наблюдаются корабли викингов. Кроме того, меняется погодная обстановка. Время от времени там идут дожди или снег. Зрители также заметили сражения между жителями города. Ролик набрал более 120 тысяч просмотров.

Еще в кадре ненадолго появляются Тор и Локи. Картина "Тор" вышла на большие экраны в 2011 году. Роль бога грома исполнил Крис Хемсворт. В образе Локи предстал Том Хиддлстон. В дальнейшем персонажи неоднократно появлялись в кино, в том числе в "Мстителях".

В апреле Disney назвала даты премьер перенесенных из-за COVID-19 фильмов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать