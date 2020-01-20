Эксперты назвали лучшие фильмы XXI века

Фото: кадр из фильма " Безумный Макс: Дорога ярости", режиссер Джордж Миллер

Картина "Безумный Макс: Дорога ярости" возглавила список лучших фильмов XXI века. Список составили эксперты журнала Empire.

Авторы рейтинга назвали фильм австралийского режиссера Джорджа Миллера "бескомпромиссным произведением искусства". Главную роль в фильме исполнил Том Харди. В свое время картина собрала тысячи положительных отзывов и оценок от критиков, что помогло ей занять место в списках лучших фильмов.

На второй строчке разместился фильм "Властелин колец: Братство кольца", режиссером которого выступил Питер Джексон. Кинокартина по произведениям Толкиена о мире, где живут хоббиты, эльфы, волшебники, гномы и гоблины.

Третью строчку заняла картина "Темный рыцарь" режиссера Кристофера Нолана. Главную роль в фильме исполнил Кристиан Бейл. Трилогия Нолана выходила на экраны с 2005 по 2012 год: "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: возрождение легенды" (2012). Эксперты назвали интерпретацию персонажа Джокера актером Хитом Леджером "бесконечно увлекательной".

Четвертое место занял научно-фантастический триллер Кристофера Нолана "Начало". Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Пятую строчку занял фильм "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса. Лента удостоена множества престижных кинопремий.

На шестом месте находится картина "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера, рассказывающая об истории создания Facebook. Седьмое место занимает фильм "Мстители: Война бесконечности" режиссеров Энтони и Джо Руссо.

На восьмом месте расположился детективно-сатирический фильм "Прочь" режиссера Джордана Пила. Авторы рейтинга считают картину одной из главных жанровых сенсаций последнего времени. Замыкают десятку драма "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо и мелодрама "Трудности перевода" Софии Копполы.

Ранее были названы лучшие фильмы 2019 года. Лидером стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо. В списке первых оказались "Джокер" в режиссуре Тодда Филлипса и картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи.

