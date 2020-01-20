Фильмы по произведениям Чехова покажут в "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Антона Чехова. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Посмотреть кинокартины спецпрограммы "Синематека: Чехов" можно будет с 27 января по 2 февраля. В частности, зрителям покажут фильмы "Три сестры", "Дядя Ваня", "Дама с собачкой".

Отмечается, что показы запланированы в честь 160-летия со дня рождения классика.

"К памятной дате мы выбрали для зрителей лучшие советские экранизации произведений писателя. Это фильмы Исидора Анненского, Иосифа Хейфица, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Сергея Соловьева", – рассказали в пресс-службе "Москино".

Узнать расписание сеансов и места показов можно на сайте кинотеатров или на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в кинотеатрах сети "Москино" покажут фильмы с музыкой Дунаевского. Речь идет о таких картинках как "Дети капитана Гранта", "Цирк", "Весна", "Волга-Волга".