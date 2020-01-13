Москва 24: каким будет II Международный зрительский фестиваль авторского кино

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14 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению II Международного зрительского фестиваля авторского кино в Москве.

О программе фестиваля, его участниках, премьерах и ретроспективе классики азиатского кино расскажут:



программный директор фестиваля, кинокритик Антон Долин;

генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;

режиссер фильма "Верность" Нигина Сайфуллаева;

режиссеры сериала "Колл-центр" Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

II Международный зрительский фестиваль авторского кино пройдет с 24 по 30 января в "Москино Космос". Программа делится на три тематических блока: "Лучшее за год", "Премьеры", "Ретроспектива". Основная идея фестиваля – возможность для зрителей бесплатно увидеть лучшие фильмы, отобранные профессиональными кинокритиками.

Смотрите трансляцию 14 января в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.