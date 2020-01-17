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Москва 24

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Культура

05:45

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

культура кино

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".

Он привел данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), согласно которым первое место по количеству зрителей в прокате занимает фильм "Движение вверх".

Картина собрала около 12 миллионов зрителей. Далее идут ремейк фильма "Король Лев (10,8) и "Холоп" (9). На четвертом месте – "Т-34" (8,8), на пятом – "Мстители: Финал" (8,7).

"Согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя", – написал Мединский в Instagram.

ЕАИС была создана по поручению президента России. Данные в системе предоставлены с 2015 года. В рейтинге, на который ссылается чиновник, нет информации о фильмах, вышедших ранее.

Ранее Мединский сообщил, что Минкультуры может развести в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.

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