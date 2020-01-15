Режиссер фильма "Дау" подаст в суд на министерство культуры

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Режиссер Илья Хржановский опротестует в суде отказ министерства культуры в прокатном удостоверении для четырех из десяти фильмов проекта "Дау" о советском физике Льве Ландау.

Как сообщила ТАСС представитель проекта Дарья Виолина, режиссеру сообщили, что в картинах обнаружена "пропаганда порнографии". В свою очередь Хржановский "с этим совершенно не согласен и не считает возможным делить художественное произведение", добавила Виолина.

Минкультуры не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера" в ноябре 2019 года. Хржановский написал открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой допустить все части проекта.

В пресс-службе ведомства заявили, что ответ режиссеру был направлен, а "все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле". Хржановский работал над арт-проектом "Дау" в течение 12 лет. Он был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.

Ранее стало известно, что Мединский потребовал через суд с изданий "Лента.ру" и "Новый взгляд" 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.