Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

22 ноября, 22:32

Мединский заявил о невозможности цензуры в российской культуре

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране какую-либо цензуру. Об этом он заявил в интервью порталу РБК.

По мнению чиновника, цензура – это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.

"Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. И не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и как-либо их комментировать. У Министерства культуры нет даже физических полномочий и возможностей хоть каким-то образом что-то осматривать, регламентировать или притормаживать", – заявил глава Минкульта.

Владимир Мединский также подчеркнул, что отказать в выдаче прокатных удостоверений для фильмов как одного из видов творчества в России можно только на основе нескольких пунктов закона.

Ранее глава министерства культуры РФ заявил, что подконтрольное ему ведомство может разводить премьеры однотипных отечественных и зарубежных фильмов. Пока не определено, будет ли механизм применяться в ближайшие новогодние праздники.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика