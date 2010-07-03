Мединский заявил о невозможности цензуры в российской культуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране какую-либо цензуру. Об этом он заявил в интервью порталу РБК.

По мнению чиновника, цензура – это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.

"Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. И не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и как-либо их комментировать. У Министерства культуры нет даже физических полномочий и возможностей хоть каким-то образом что-то осматривать, регламентировать или притормаживать", – заявил глава Минкульта.

Владимир Мединский также подчеркнул, что отказать в выдаче прокатных удостоверений для фильмов как одного из видов творчества в России можно только на основе нескольких пунктов закона.

Ранее глава министерства культуры РФ заявил, что подконтрольное ему ведомство может разводить премьеры однотипных отечественных и зарубежных фильмов. Пока не определено, будет ли механизм применяться в ближайшие новогодние праздники.

