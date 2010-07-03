Минкультуры ограничит число сеансов одного фильма в кинотеатрах

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Министерство культуры подготовило законопроект об ограничении числа сеансов одного фильма в кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от количества залов. Пояснительная записка к документу есть на портале проектов нормативных актов.

Документ призван создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему количеству фильмов. Согласно новой норме, число сеансов каждого фильма в течение дня не может превышать 35% от общего числа.

В проекте отмечается, что в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем ежедневно проходит 26–27 сеансов, а в однозальных цифровых кинотеатрах организуют в среднем четыре-пять сеансов в день.

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский ранее заявил, что у ведомства есть полномочия развести в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов. Однако он не знает, будет ли это делаться в этом году.

В октябре Мединский объявил, что в министерстве создадут "доску позора" для "киножуликов". В открытом доступе появится список фильмов, создатели которых, получив госденьги, либо не вернули возвратную часть, либо ничего не сняли. Мединский заверил, что числившиеся в этом списке не смогут получить господдержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.