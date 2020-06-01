Дж. К. Симмонс вернется в новых фильмах о "Человеке-пауке"

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Американский актер Джонатан Кимбл Симмонс вернется в роли Джоны Джеймсона в новых фильмах серии "Человек-паук". Ранее он уже появлялся на больших экранах в качестве главного редактора газеты "The Daily Bugle", передает "Газета.ру".

До этого зрители могли наблюдать Симмонса в трилогии режиссера Сэма Рэйми. Последняя часть данной франшизы вышла в 2007 году. В перезапуске режиссера Марка Уэбба издателя популярной газеты в Нью-Йорке уже не было.

Последней картиной, где ненадолго появился Симмонс, является "Человек-паук: Вдали от дома" Джона Уоттса. Премьера состоялась в 2019 году.

Ранее студия Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда. Именно оттуда на Землю пришли персонажи Тор и Локи из серии фильмов по мотивам комиксов.

