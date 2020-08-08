Киану Ривз снимется в сиквелах "Джона Уика"

Фото: lionsgate.com

Голливудский актер Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях фильма "Джон Уик", сообщает издание Deadline.

Съемки новых картин начнутся в 2021 году. Сейчас сценаристы работают над текстом. Глава студии Lionsgate Джон Фельтхаймер отметил, что четвертая часть фильма выйдет на экраны в конце мая 2022 года.

Изначально четвертая часть фильма должна была выйти в прокат 21 мая 2021 года. Серия фильмов повествует о наемном киллере Джоне Уике. Его роль в картине исполняет Киану Ривз.

Ранее сообщалось, что премьеру нового сезона сериала "Ходячие мертвецы" перенесли на 2021 год из-за коронавирусной инфекции. Изначально 11-й сезон сериала должен был выйти в октябре 2020 года.

Отмечается, что сценаристы сериала во время работы над проектом общались с актерами по интернету, однако проводить съемки в таком формате им стало гораздо сложнее, поэтому было принято решение о переносе срока выхода сериала.