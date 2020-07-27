Новый сезон "Ходячих мертвецов" перенесли на 2021 год из-за COVID-19

Фото: стоп-кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Премьеру нового сезона сериала "Ходячие мертвецы" перенесли на 2021 год из-за коронавирусной инфекции, передает News.ru.

Отмечается, что сценаристы сериала во время работы над проектом общались с актерами по интернету, однако проводить съемки в таком формате им стало гораздо сложнее, поэтому было принято решение о переносе срока выхода сериала.



Изначально 11-й сезон сериала должен был выйти в октябре 2020 года. В конце марте запуск был впервые перенесен на более поздний срок. Отмечалось, что съемки сериала уже завершены, но из-за вспышки вируса несколько финальных сцен остались на стадии постпродакшна.

Сериал "Ходячие мертвецы" – американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Небольшая группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса. Автор сериала – Фрэнк Дарабонт. Премьера состоялась 31 октября 2010 года на телеканале AMC.