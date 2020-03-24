"Ходячих мертвецов" перенесли из-за коронавируса

Фото: кадр из многосерийного фильма "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (2020), режиссер Дэн Лью

Запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" отложен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Шоу должно было стартовать на телеканале AMC 12 апреля. "Но теперь шоу выйдет позднее в этом году", – отметили представители телеканала.

Съемки сериала уже завершены, но из-за вспышки вируса несколько финальных сцен остались на стадии пост-продакшна.

Ранее Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта. С 17 марта ведомство ввело такие же ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств.

Накануне сеть кинотеатров "Каро" закрыла семь кинозалов в Москве. До этого объединенная сеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в России.

В Московском регионе ограничения коснулись кинотеатров в ТЦ "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и "Мега Теплый стан".

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.

Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.