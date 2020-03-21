Семь кинотеатров сети "Каро" закрыты в Москве из-за коронавируса

Фото: depositphotos/artem_furman

Сеть кинотеатров "Каро" закрыла семь кинозалов в Москве из-за коронавируса, сообщает пресс-служба сети.

"Сеть кинотеатров КАРО заботится о благополучии наших гостей. Во избежание распространения коронавируса Covid-19 кинотеатры КАРО временно приостанавливают свою деятельность... в КАРО 4 Подольск, КАРО 8 Капитолий Вернадского, КАРО 4 на Шереметьевской, КАРО 6 Севастопольский – с 21 марта 2020 года; КАРО 13 Кунцево, КАРО Вегас 22, КАРО 9 Вегас Каширский – с 23 марта", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Московском регионе у "Каро" 16 кинозалов.

Ранее объединенная сеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в России. В Московском регионе ограничения коснулись кинотеатров в ТЦ "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и "Мега Теплый стан".

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.