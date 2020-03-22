Минкульт РФ рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта, сообщает Агентство "Москва".

Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.Такие меры вводятся в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

С 17 марта Минкультуры ввело такие же ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств.

Накануне сеть кинотеатров "Каро" закрыла семь кинозалов в Москве из-за коронавируса. До этого объединенная сеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в России. В Московском регионе ограничения коснулись кинотеатров в ТЦ "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и "Мега Теплый стан".

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.