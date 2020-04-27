Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019, режиссеры Энтони Руссо, Джо Руссо

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина "Мстители: Финал", которая принесла своим создателям 900 миллионов долларов, передает портал "Мир 24".

Второе место занял мультфильм "Холодное сердце – 2". Его чистая прибыль составила 599 миллионов долларов. Замыкает тройку картина "Король Лев" с доходом 580 миллионов долларов.

В рейтинг самых прибыльных фильмов также вошли ленты "Джокер", "Капитан Марвел". "История игрушек", "Аладдин" Гая Ричи, "Человек-паук: Вдали от дома", заключительная часть трилогии "Звездных войн", "Джуманджи", "Оно-2" и "Как приручить дракона – 3".

Ранее исследователи назвали актера, который чаще других играл злодеев. Им оказался американский актер Роберт Де Ниро. Отрицательных персонажей он играл в фильмах "Крестный отец", "Схватки", "Джеки Браун", "Славные парни" и других картинах.

На втором месте расположился Петер Стормаре, который 17 раз брал на себя роль злодея в картинах. В частности, в злых героев актер перевоплощался в фильмах "Фарго", "Большой Лебовски" и "Плохие парни – 2".

В конце прошлого года был составлен список самых популярных актеров и киноактрис в мире. Рейтинг возглавила звезда прославленного телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. На второе место эксперты поставили Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала, а замкнула тройку Лили Рейнхарт.

