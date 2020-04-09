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Культура

16:08

Исследователи назвали актера, который чаще других играл злодеев

культура кино

Фото: AP Photo/Photo by Richard Shotwell/Invision

Американский актер Роберт Де Ниро чаще других играл злых персонажей в кино, сообщает сайт Independent.

На счету голливудского актера 19 таких ролей. Отрицательных персонажей он играл в фильмах "Крестный отец", "Схватки", "Джеки Браун", "Славные парни" и других картинах.

На втором месте оказался Петер Стормаре, который 17 раз брал на себя роль злодея в картинах. В частности, в злых героев актер перевоплощался в фильмах "Фарго", "Большой Лебовски" и "Плохие парни 2".

Всего на одну роль от него отстал Рон Перлман, сыгравший злых персонажей в картинах "Обреченность", "Книга жизни", "Полицейская академия", "Люди в черном" и других.

В десятку также вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гари Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

В конце прошлого года был составлен список самых популярных актеров и киноактрис в мире. Рейтинг возглавила звезда прославленного телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. На второе место эксперты поставили Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала, а замкнула тройку Лили Рейнхарт.

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