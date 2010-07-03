Названы самые популярные американские актеры

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В США составили список самых популярных актеров и киноактрис в стране. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Рейтинг возглавила звезда прославленного телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. На второе место эксперты поставили Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала", а замыкает тройку самых популярных артистов актриса Лили Рейнхарт.

Аналитическая компания MPindex анализировала популярность актеров по совокупности предпочтений пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, также видеохостинга YouTube. В качестве отрезка измерения эксперты взяли неделю, которая завершилась 29 октября.

Популярность Дженнифер Энистон в социальных сетях связана с историей ее нового Instagram-аккаунта. Личную страницу в этой социальной сети актриса впервые завела в середине сентября. Первый снимок, где Энистон воссоединилась с коллегами по сериалу "Друзья", собрал 6 миллионов "лайков" за первые 9 часов. Сейчас за публикациями звезды следят более 18 миллионов подписчиков.

Издание Forbes в октябре провели исследование и выявили самых высокооплачиваемых умерших звезд. Рейтинг седьмой год подряд возглавил известный певец Майкл Джексон. За год произведения музыканта "принесли" ему 60 миллионов долларов.