Звезды эстрады сразятся со знаменитыми вратарями на матче фестиваля "Арт-футбол"

Фото: art-football.ru

Гала-матч между известными вратарями и звездами российской эстрады пройдет в рамках футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол" в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"4 ноября будет проведен гала-матч, в котором сыграет сборная турнира со сборной знаменитых вратарей – не только футбольных, но и других видов спорта. У нас будет очень интересная команда вратарей, мы уже получили согласие от многих", – рассказал журналистам глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Он добавил, что в течение матча каждый из приглашенных вратарей сыграет на воротах. Звезды спорта будут передавать друг другу кепку знаменитого советского футболиста Льва Яшина.

Сучков отметил, что организаторы игры также пригласили известных политиков, артистов, спортсменов. В самом фестивале "Арт-футбол" будут принимать участие 16 команд, 12 из них представят регионы.

"Футбольное поле разбивается на четыре части. Будут параллельно идти матчи и выступления участников турнира", – добавил Сучков.

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол-Россия 2019" пройдет в столице второй год подряд. Мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения вратаря Льва Яшина пройдут 3 и 4 ноября. Фестиваль завершится концертом, на сцене выступят Михаил Боярский, Дмитрий Маликов и другие артисты. Все события фестиваля можно посетить бесплатно.

В эти выходные в Москве также пройдет фестиваль "День народного единства". По всему городу разместят фестивальные площадки с торговыми прилавками, где можно будет приобрести уникальные сувениры и гостинцы со всей России.