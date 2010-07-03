Гости фестиваля для владельцев собак в "Крокус Экспо" смогут увидеть около 270 пород

Фото: Москва 24

В ноябрьские праздники приходите в МВЦ "Крокус Экспо" на одну из самых крупных выставок собак в Москве. Здесь соберутся порядка 10 тысяч четвероногих со своими хозяевами – лучшие заводчики и лучшие питомники со всей России и из-за рубежа привезут своих подопечных. Среди них можно будет встретить собак любого размера и окраса: лысых и в дредах, пушистых и жесткошерстных, охранников и "мимимишек" – всего около 270 пород!

Кроме того, собаки на выставке покажут все свои таланты. И пока одни будут демонстрировать свою красоту в породных рингах, другие похвалятся умениями и достижениями на ринге спорта. Гости выставки смогут увидеть разные виды дрессировки: танцы с собаками, аджилити (преодоление препятствий на время), флайбол (командная эстафета), дог-фризби (трюки с летающей тарелкой) и мондьоринг (международный защитный комплексный норматив).

В рамках выставки пройдет фестиваль "Путешествие с собакой": детям и взрослым предложат сделать сувениры на мастер-классах и прокатиться на гоночной трассе.

Все это вас ждет с 2 по 4 ноября в выставочном центре "Крокус Экспо". Ближайшая станция метро – "Мякинино". Парковка бесплатная.