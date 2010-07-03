Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Режиссер Квентин Тарантино назвал картину "Капкан" своим любимым фильмом. Об этом говорится в издании The Deadline.

"Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года "Капкан", чем поделился со мной", – рассказал писатель и кинокритик издания Пит Хаммонд.

Фильм "Капкан" рассказывает об американской девушке Хейли, которая во время урагана во Флориде игнорирует приказы властей об эвакуации и едет домой, чтобы найти своего отца. Девушка обнаруживает отца тяжелораненого в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.

7 августа Тарантино приехал в Москву и на пресс-коференции рассказал, что вложил в свой новый фильм "Однажды... в Голливуде" "все, что у него было". Он отметил, что не хотел бы, "чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным", поэтому намерен снять "суперфильм".

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" заработал более 125 миллионов рублей за первый день проката в России и других странах СНГ: это рекордный старт среди всех картин режиссера. Фильм рассказывает историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

