Зрители нашли киноляп в новом фильме Тарантино

Фото: кадр из фильма “Однажды в… Голливуде”, режиссер Квентин Тарантино

Зрители заметили киноляп в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде", передает The Independent.

На руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт, были часы Citizen 8118 Bullhead. Уточняется, что они появились в 1972 году, в то время как действия в картине разворачиваются в 1969 году.

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" заработал более 125 миллионов рублей за первый день проката в России и других странах СНГ: это рекордный старт среди всех картин режиссера.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм рассказывает историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, также в картине снялись Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фэннинг и Аль Пачино. Мировая премьера картины состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая состоялась 7 августа при аншлаге. В столице режиссер в компании с министром культуры РФ прогулялся по Кремлю и получил из рук главы ведомства книгу стихов Бориса Пастернака. В ходе пресс-конференции Тарантино заявил, что планирует снять еще один фильм, а затем закончить с активной режиссерской карьерой.

