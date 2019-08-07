Фото гуляющего по Москве Тарантино взорвали соцсети

Несколько часов остается до предпремьерного показа фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". У киноцентра "Октябрь" уже монтируют красную дорожку. Вечером по ней пройдет сам Тарантино.

Режиссер лично приехал в Россию, чтобы представить свою работу. Накануне он прогулялся по Москве, побывал на экскурсии в Музеях Кремля.

Соцсети взорвали фото и сторис со знаменитым режиссером. Тарантино пришел в восторг от Царь-пушки и даже потер на счастье Царь-колокол. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.