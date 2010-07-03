Локализован пожар в битумном хранилище в Дзержинском

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Спасателям удалось локализовать пожар в битумном хранилище в городском округе Дзержинский.

"В 13:50 локализация пожара на площади 300 квадратных метров", – говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании в Денисьевском проезде поступило в МЧС днем в среду, 7 августа. По информации ведомства, загорелось бетонное строение высотой в четыре метра и две деревянно-щитовые бытовки.

На место ЧП направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало.

Рядом располагается ТЭЦ. В пресс-службе ПАО "Мосэнерго" сообщили, что пожар не угрожает газопроводам.

