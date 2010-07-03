Пожар в Дзержинском не угрожает работе ТЭЦ – Мосэнерго

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Пожар в подмосковном Дзержинском не угрожает работе ТЭЦ. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ПАО "Мосэнерго".

"Нет угрозы распространения пожара на территорию ТЭЦ", – подчеркнул представитель Мосэнерго. По его словам, "все нормально, оборудование работает".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства энергетики РФ. "Пожар никакого отношения не имеет к Дзержинской ТЭЦ и к газопроводам на ее территории", – заявил сотрудник пресс-службы. "На территории ТЭЦ все нормально", – добавил он.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде. Рядом с битумным хранилищем загорелись две деревянные бытовки. По уточненным данным, площадь пожара составляет 166 квадратных метров. В тушении участвуют 30 человек и девять единиц техники, отметили в МЧС.