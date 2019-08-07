Пожар произошел рядом с Дзержинской ТЭЦ

Пожар произошел около ТЭЦ в подмосковном Дзержинском. Рядом с битумным хранилищем загорелись деревянные бытовки. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Как уточнил собеседник агентства, две бытовки в Денисьевском проезде "горят по всей площади". По его словам, недалеко от очага возгорания расположено битумное хранилище размером 30 на 10 метров. Подробности уточняются.
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