Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

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В Солнцево в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Еще 6 жителей удалось спасти. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

"Поступило сообщение о задымлении в здании по адресу: улица Наро-Фоминская, дом 10. Принятыми мерами в 23:26 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара потребовалось 10 единиц техники и 39 спасателей.

"В ходе тушения были спасены шесть человек. Трое из них – дети. К сожалению, в результате пожара погиб человек", – заключили в пресс-службе МЧС.

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