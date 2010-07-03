После взрыва на складе боеприпасов в Ачинске возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/Телеканал ОСА

Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту ЧП под Ачинском в Красноярском крае, где произошел взрыв на территории артиллерийского склада. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

"При погрузочно-разгрузочных работах с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате ЧП один человек погиб. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Следователи приступят к осмотру места происшествия после разминирования.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация.

К настоящему моменту режим ЧС отменен. "Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", – указывается в сообщении на сайте администрации города.

Зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда.

В пресс-службе правительства Красноярского края данными о погибшем не располагают. В оперативном сообщении на официальном портале региона говорится, что за медицинской помощью обратились 13 человек.

Шесть человек госпитализированы. Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов получают медицинскую помощь в Красноярске. Женщина с повреждениями легкой тяжести от госпитализации отказалась.

