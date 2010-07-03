После взрыва на складе боеприпасов в Ачинске возбуждено уголовное дело

15:29
15:29
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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА
Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту ЧП под Ачинском в Красноярском крае, где произошел взрыв на территории артиллерийского склада. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.
"При погрузочно-разгрузочных работах с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате ЧП один человек погиб. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
Следователи приступят к осмотру места происшествия после разминирования.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация.
К настоящему моменту режим ЧС отменен. "Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", – указывается в сообщении на сайте администрации города.
Зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда.
В пресс-службе правительства Красноярского края данными о погибшем не располагают. В оперативном сообщении на официальном портале региона говорится, что за медицинской помощью обратились 13 человек.
Шесть человек госпитализированы. Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов получают медицинскую помощь в Красноярске. Женщина с повреждениями легкой тяжести от госпитализации отказалась.
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