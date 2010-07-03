Людей эвакуировали из здания торговой базы в Москве из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетителей и персонал эвакуировали из здания торговой базы на севере Москвы из-за возгорания. Инцидент произошел в Сигнальном проезде, рассказали ТАСС в экстренных службах.

По данным экстренных служб, на втором этаже торговой базы наблюдается плотное задымление. Подробности происшествия уточняются.

Накануне, также из-за возгорания, людей эвакуировали из здания Казанского вокзала. Как выяснилось, в подвале на площади в пять квадратных метров горела мебель. Специалисты провели проверку помещений и системы вентиляции вокзала.

Ранее сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара на востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже дома на улице Суздальской. Спасатели эвакуировали жителей горящей и расположенных выше квартир. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.