Пять человек спасли из пожара на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пять человек спасли при тушении пожара в жилом доме в столичном районе Новокосино.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, возгорание произошло на девятом этаже по улице Суздальская, дом 8, корпус 1.

Жителей горящей и выше расположенных квартир эвакуировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.

Ранее посетители и персонал столичной поликлиники на улице Рудневка эвакуировали из-за короткого замыкания.