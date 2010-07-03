Людей эвакуировали из поликлиники на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичной поликлинике на улице Рудневка произошло короткое замыкание, передает Агентство "Москва".

Посетители и персонал были эвакуированы из здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что замыкание произошло в подвальном помещении.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске на улице Краснослободской загорелся цех по производству шуб – огнем была охвачена площадь около тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул на кровле здания, информации о пострадавших не поступало.