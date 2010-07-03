Людей эвакуировали из здания Казанского вокзала из-за возгорания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В подвале Казанского вокзала произошло возгорание. Из здания эвакуировали людей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на площади в пять квадратных метров загорелись вещи и мебель. Сейчас проводится проверка помещений и вентиляции.

Ранее сообщалось, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками из-за взрывов в воинской части под Ачинском.