Поезда между Москвой и Абаканом могут задерживаться из-за ЧП под Ачинском

17:02
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Фото: соцсети
Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками из-за взрывов в воинской части под Ачинском. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
По данным пресс-службы, движение поездов на участке Ачинск-2 – Назарово ограничено из-за нештатной ситуации на складах воинской части в Ачинском районе (станция Улуй). Железнодорожники уточнили, что пассажирские поезда № 67 "Москва – Абакан" и № 68 "Абакан – Москва" могут следовать с задержками. "На движение других поездов ситуация не влияет", – сказано в сообщении.
Пассажирам и встречающим посоветовали уточнять изменения в расписании в Едином информационно-сервисном центре.
Ранее сообщалось, что в воинской части в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По данным экстренных служб, на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.
МЧС начало экстренную эвакуацию населения в радиусе 20 километров от складов. Два пункта временного размещения были развернуты в Горном и Ястребове. Из сел по соседству с местом ЧП уже вывезли на безопасное расстояние около тысячи человек. Кроме того, из детского лагеря в поселке Сокол эвакуируют 257 детей и 66 взрослых.
По данным СМИ, в результате взрывов пострадали по меньшей мере семь человек. Позже поступила информация об одном погибшем.
Около тысячи человек эвакуировали вблизи склада с боеприпасами под Ачинском
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