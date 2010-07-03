Около тысячи человек эвакуировали вблизи склада с боеприпасами под Ачинском

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Около тысячи человек эвакуировали из сел, расположенных рядом с воинской частью в Ачинском районе Красноярского края, на территории которой происходят взрывы, сообщает ТАСС.

Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: 67 человек в Заборке, 430 – в Малом Улуе и 153 – в Каменке. Помимо этого, в поселке Сокол эвакуируется детский лагерь. 257 детей и 66 взрослых перевозят в поселок Назарово.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в район взрывов в Красноярском крае своего заместителя Дмитрия Булгакова. Уточняется, что замминистра военного ведомства отправится на место возгорания склада с боеприпасами для организации мероприятий по оперативной ликвидации ЧП.