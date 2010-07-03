При взрывах в воинской части в Красноярском крае погиб один человек

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В результате взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края погиб один человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Вместе с тем власти 100-тысячного Ачинска эвакуируют около 11 тысяч жителей из-за ЧП.

"В зону возможного поражения попадают районы с общей численностью населения около 11 тысяч человек. Идет эвакуация этих районов", – говорится в сообщении городской администрации.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов, случившихся по причине пожаров, пострадали по меньшей мере семь человек. Их госпитализировали в Ачинскую межрайонную больницу. Также поступала информацию об эвакуации тысячи человек из расположенных поблизости сел.

Министр обороны Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Тушить возникший пожар будут два пожарных поезда.

Для приема граждан в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам. Локализация очага пожара ведется с привлечением бронетехники.

В экстренных службах уточняют, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров зарегистрировано не было.