При взрывах в воинской части в Красноярском крае погиб один человек

16:54
16:54
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Фото: соцсети
В результате взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края погиб один человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Вместе с тем власти 100-тысячного Ачинска эвакуируют около 11 тысяч жителей из-за ЧП.
"В зону возможного поражения попадают районы с общей численностью населения около 11 тысяч человек. Идет эвакуация этих районов", – говорится в сообщении городской администрации.
Ранее сообщалось, что из-за взрывов, случившихся по причине пожаров, пострадали по меньшей мере семь человек. Их госпитализировали в Ачинскую межрайонную больницу. Также поступала информацию об эвакуации тысячи человек из расположенных поблизости сел.
Министр обороны Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Тушить возникший пожар будут два пожарных поезда.
Для приема граждан в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам. Локализация очага пожара ведется с привлечением бронетехники.
В экстренных службах уточняют, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров зарегистрировано не было.
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