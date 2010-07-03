Семь человек пострадали в результате взрывов в Красноярском крае

По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрывов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Среди них двое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на врачей.
Пострадавших госпитализировали в Ачинскую межрайонную больницу.
Из-за инцидента около тысячи человек эвакуировали из сел, расположенных поблизости. Помимо этого, в поселке Сокол эвакуируется детский лагерь – 257 детей и 66 взрослых.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в район взрывов в Красноярском крае своего заместителя Дмитрия Булгакова. Тушить возникший пожар будут два пожарных поезда.
Ранее сообщалось, что МЧС проводит [URL] https://www.m24.ru/news/proisshestviya/05082019/85289]экстренную эвакуацию[/URL] населения в радиусе 20 километров от места ЧП. Для приема граждан в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам, личный состав с места инцидента эвакуирован. Локализация очага возгорания ведется с привлечением пожарной бронетехники.
В экстренных службах сообщили, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров не зарегистрировано.
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