Газоснабжение ТЭЦ-27 в Мытищах полностью восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Газоснабжение ТЭЦ в Мытищах полностью восстановлено после пожара на участке газопровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РФ.

"19 июля в 02:50 аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение ГРП ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме. Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком", – говорится в сообщении.

Утром 11 июля произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. Возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27. Пожарные пытались потушить огонь в течение нескольких часов.

Пострадали 13 человек, одного из них госпитализировали. Погибла женщина. Предположительно, это вахтер, которая первой подала сигнал SOS. СК возбудил уголовное дело. Выяснилось, что ЧП случилось из-за утечки газа

