Специалисты Мосгаза восстановили подачу газа на ТЭЦ-27 в Мытищах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Подача газа на ТЭЦ-27 в Мытищах восстановлена, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Специалисты АО "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" в 20:30 12 июля 2019 г. Перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы были проведены в сжатые сроки чуть более чем за сутки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме. Специалисты Мосгаза готовят ко вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством.

Причины происшествия установит следствие.

Утром 11 июля в подмосковных Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Через несколько часов возгорание удалось потушить.

Полностью пожар ликвидировали 12 июля в 1:37.

В результате пожара пострадали 13 человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Также погибла женщина, предположительно – вахтер, которая первой подала сигнал SOS. СК возбудил уголовное дело.

Позже специалисты провели рейд по территории, на которой произошел пожар. В ходе обследования было установлено, что пожар произошел из-за утечки газа.

