Специалисты Мосгаза восстановили подачу газа на ТЭЦ-27 в Мытищах

Подача газа на ТЭЦ-27 в Мытищах восстановлена, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Мосгаз".
"Специалисты АО "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" в 20:30 12 июля 2019 г. Перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы были проведены в сжатые сроки чуть более чем за сутки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме. Специалисты Мосгаза готовят ко вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством.
Причины происшествия установит следствие.
Утром 11 июля в подмосковных Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.
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