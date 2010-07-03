Очевидцы пожара в Мытищах слышали громкий хлопок

Оборудование ТЭЦ "Северная" не пострадало при пожаре на участке газопровода в районе Мытищ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мосэнерго".

Там уточнили, что газопровод, подающий газ на ТЭЦ-27, загорелся около 11:00. Это произошло за территорией станции.

"Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. На энергоснабжении потребителей происшествие не отразилось", – заключил собеседник агентства.

При пожаре пострадали шесть человек. Ему присвоили третий ранг сложности. Факел на территории газопровода потушен.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому. Сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Затруднения наблюдаются на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

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