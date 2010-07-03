Москвичи смогут получить результаты томографии по электронной почте

15:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В медучреждениях столицы появилась новая услуга. Пациенты смогут получать по электронной почте результаты компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сервис позволит пациентам сэкономить время, поскольку им не потребуется лишний раз посещать кабинет врача.
Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с врачами-радиологами в городской поликлинике № 191.
"Сегодня у нас больше 100 аппаратов сконцентрировано в едином радиологическом центре. Следующий этап – увеличить мощность его в десять раз, во-первых. Во-вторых, повысить качество. В-третьих, дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами", – цитирует Агентство "Москва" мэра.
По словам Собянина, эти этапы станут целями столичного здравоохранения на ближайшие годы.
Для получения результатов обследований пациентам нужно оформить подписку в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого потребуется номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а при подтверждении учетной записи – СНИЛС. Затем необходимо оформить подписку в разделе "Услуги".
Информация об анализах конфиденциальна. Доступа к ней нет ни у кого, кроме врача и самого пациента. После того, как результаты анализов попадут в систему ЕМИАС, сервис будет автоматически рассылать их пациентам в течение суток. При желании москвичи смогут получить распечатанные экземпляры, обратившись в поликлинику.
В дальнейшем перечень результатов анализов, на которые можно подписаться, будет расширяться.
Сегодня жители столицы могут получить целый ряд услуг в сфере здравоохранения в электронном виде. Так, с декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к поликлинике. В конце марта 2018-го у горожан появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн.
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