Убившей ребенка женщине предъявлено обвинение в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Матери ребенка, тело которого нашли в квартире на юге Москвы, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По данным ведомства, женщина, не желая воспитывать пятилетнего сына, посадила его в ванную с водой и начала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду. После того, как обвиняемая убедилась в смерти ребенка, она сама обратилась к правоохранителям.

"В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка", – уточнило ведомство.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины. В рамках расследования ей проведут стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

О произошедшем стало известно 24 января. Тело ребенка с признаками утопления было обнаружено в квартире на Братеевской улице. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

По данным СМИ, женщина, убившая ребенка, имеет психическое расстройство, однако не состоит на учете.

