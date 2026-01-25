Форма поиска по сайту

25 января, 16:58

Происшествия

Убившей ребенка женщине предъявлено обвинение в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Матери ребенка, тело которого нашли в квартире на юге Москвы, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По данным ведомства, женщина, не желая воспитывать пятилетнего сына, посадила его в ванную с водой и начала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду. После того, как обвиняемая убедилась в смерти ребенка, она сама обратилась к правоохранителям.

"В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка", – уточнило ведомство.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины. В рамках расследования ей проведут стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

О произошедшем стало известно 24 января. Тело ребенка с признаками утопления было обнаружено в квартире на Братеевской улице. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

По данным СМИ, женщина, убившая ребенка, имеет психическое расстройство, однако не состоит на учете.

Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

происшествиягород

