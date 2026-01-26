Форма поиска по сайту

26 января, 16:34

Политика

Путин провел экскурсию по Эрмитажу для верховного правителя Малайзии

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин провел экскурсию по Эрмитажу для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, находящегося в стране с частным визитом, передает ТАСС.

Вместе с директором музея Михаилом Пиотровским российский лидер показал гостю парадные залы и апартаменты Зимнего дворца – официальной резиденции российских императоров.

Путь начался с Советской лестницы, по которой поднимались члены Государственного совета и министры. Одной из остановок стали знаменитые часы "Павлин", изготовленные из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века.

Собраны они были в России механиком Иваном Кулибиным. Это единственный в мире крупный автомат XVIII века, сохранившийся без изменений и в действующем состоянии.

Глава государства и его гость осмотрели павильонный зал Малого Эрмитажа, сочетающий античные, ренессансные и восточные мотивы, где размещены мраморные фонтаны и мозаика с древнеримскими узорами.

Маршрут также включил Романовскую галерею, Георгиевский (Большой тронный) зал, Галерею Отечественной войны 1812 года, Гербовый зал, Петровский (Малый тронный) зал и Фельдмаршальский зал. В последнем представлен фельдмаршальский жезл Российской империи, переданный музею Путиным. Жезл, украшенный бриллиантами и сапфирами, был изготовлен по заказу Александра II.

Также внимание было уделено предметам искусства Юго-Восточной Азии. Среди них – кинжал-крис XVII–XVIII веков из Царскосельского арсенала с клинком, украшенным изображением змея Нага, и рукоятью в виде демона-ракшасы. Этот экспонат приобрел еще Петр I в составе коллекции амстердамского аптекаря Альберта Себы.

Вместе с тем гостю показали саблю XVIII–XIX веков с рукоятью в виде головы мифического существа, интерпретируемого как чудовище макара, с широко открытой пастью.

Маршрут экскурсии продолжился через Аванзал, Восточную галерею, Арапский зал и Малахитовую гостиную. В Николаевском зале гости ознакомились с масштабной выставкой "Искусство портрета. Личность и эпоха", которая через более чем 750 произведений прослеживает историю жанра на протяжении четырех тысячелетий – с XX века до н. э. до XXI века н. э.

В экспозиции соседствуют портрет Клеопатры VII и изображение королевы Елизаветы II, иконописные лики, таштыкские посмертные маски и золотая маска царя Рескупорида.

Еще одной точкой экскурсионного маршрута стала библиотека последнего российского императора Николая II. Этот интерьер – один из немногих в Зимнем дворце, сохранивших оригинальную отделку. Помещение украшают 32 шкафа из орехового дерева, изготовленные на фабрике поставщика императорского двора Николая Свирского. В настоящее время там, в составе библиотеки Отдела истории русской культуры, хранится около 25 тысяч изданий, а личные книги Николая II находятся в Научной библиотеке Эрмитажа.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после экскурсии запланирована беседа президента РФ с малазийским коллегой. Помимо этого Путин в ходе поездки в Петербург проведет рабочие встречи с губернатором города Александром Бегловым и главой Ленобласти Александром Дрозденко.

