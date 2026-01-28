Форма поиска по сайту

Политика

Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

Фото: x.com/ElizLanders

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме свое совместное фото с Владимиром Путиным, которое было снято во время саммита РФ и США на Аляске. Об этом сообщила американская журналистка Элизабет Ландерс.

Фото находится в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией Белого дома. Ниже находится еще одна фотография, на которой Трамп запечатлен вместе с одной из своих внучек.

Ранее Трамп сравнил свой снимок с Путиным, который был сделан на саммите на Аляске, с фотографией со встречи экс-президента США Ричарда Никсона и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Американский лидер разместил в своих соцсетях два кадра, однако никак не прокомментировал их.

