Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме
Фото: x.com/ElizLanders
Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме свое совместное фото с Владимиром Путиным, которое было снято во время саммита РФ и США на Аляске. Об этом сообщила американская журналистка Элизабет Ландерс.
Фото находится в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией Белого дома. Ниже находится еще одна фотография, на которой Трамп запечатлен вместе с одной из своих внучек.
Ранее Трамп сравнил свой снимок с Путиным, который был сделан на саммите на Аляске, с фотографией со встречи экс-президента США Ричарда Никсона и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Американский лидер разместил в своих соцсетях два кадра, однако никак не прокомментировал их.