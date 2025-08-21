Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным с фото Никсона и Хрущева

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Американский президент Дональд Трамп сравнил свой снимок с Владимиром Путиным, который был сделан на саммите на Аляске, с фотографией со встречи экс-президента США Ричарда Никсона и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп разместил на своей странице два кадра, однако никак не прокомментировал их.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Штатов встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В рамках диалога он пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

