Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с Зеленским

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером Владимиром Зеленским. Заявление глава Белого дома сделал в ходе встречи с украинским коллегой в Овальном кабинете.

"Сегодня сделка либо будет, либо ее не будет. Если нет – поддержка Украины прекращается", – подчеркнул глава Штатов.

Он также отметил, что к концу суток 18 августа будет решен вопрос о возможной дислокации войск США и европейских сил на Украине, уточнив, что в обсуждении будут участвовать лидеры семи стран Европы.

"Будет много, очень много помощи, когда дело дойдет до безопасности. Это будет хорошо. Они (европейцы. – Прим. ред.) первая линия обороны", – пояснил Трамп, подчеркнув, что Евросоюз также заинтересован в мире.

В частности, американский лидер предполагает, что все политики, которые будут присутствовать на переговорах в Белом доме с Зеленским, выступят с рядом предложений, направленных на достижения мирного урегулирования кризиса.

Вместе с тем глава США обратил внимание, что для заключения соглашения не требуется немедленное прекращение огня. По его словам, стороны могут вести переговоры и во время боевых действий. Тем не менее Трамп заверил, что Соединенные Штаты обеспечат Украине надежную защиту и высокий уровень безопасности.

Кроме того, гарантии безопасности готовы предоставить и страны Европы, напомнил он, пообещав, что США помогут с этим. Однако глава Белого дома не раскрыл, какая именно форма поддержки планируется.

Встреча глав двух государств состоялась в Овальном кабинете Белого дома вечером 18 августа. Трамп предположил, что дальнейшие переговоры пройдут хорошо, но не станут последними.

Президент Штатов выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины, отметив стремление Москвы к урегулированию конфликта. По его словам, Путин и Зеленский хотят завершения кризиса, а урегулирование должно быть долгосрочным.

После диалога Трампа и Зеленского один на один к переговорам присоединятся европейские лидеры. Для этого в Белый дом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ряд глав европейских государств и генсек НАТО Марк Рютте.

Кроме того, 19 августа глава Евросовета Антониу Кошта организует экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции. В рамках онлайн-заседания он планирует проинформировать всех лидеров ЕС об итогах встречи в Вашингтоне.