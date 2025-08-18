Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон 18 августа. Предполагается, что вместе с Дональдом Трампом они обсудят гарантии безопасности для Украины по итогам российско-американского саммита на Аляске. Какие условия могут поставить перед Киевом и что об этом думают в мире – в нашем материале.

"Честь для Америки"

Личная встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме состоится 18 августа в 20:15 по московскому времени. Далее, уже в 22:15, к переговорам присоединятся лидеры Евросоюза. Среди участников – канцлер ФРГ Фридрих Мерц, лидеры Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По неподтвержденным данным, приехать может и премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе переговоров планируется затронуть все детали по завершению украинского конфликта, предварительно уточнял Зеленский. В свою очередь, Трамп назвал предстоящее мероприятие "большим днем".

"Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять стольких восхитительных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки", – написал политик.

Говоря непосредственно о потенциальных договоренностях, он подчеркнул, что у Киева будет возможность разрешить кризис "почти немедленно", приняв два условия.





Дональд Трамп президент США Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются.

"Крым не следовало оставлять тогда", – возразил в ответ лидер Украины.

Несмотря на уже наметившиеся разногласия глав государств, ожидается, что их разговор должен пройти продуктивнее, чем предыдущий: в феврале 2025 года во время общения в Белом доме между Трампом и Зеленским произошел скандал, в ходе которого первый обвинил последнего в неуважении. Однако на этот раз канцлер ФРГ дал советы украинскому коллеге о том, как себя вести.

Со своей стороны, Россия также пойдет на компромисс: решение состоит в том, чтобы "не захватывать Украину целиком" и пойти на уступки по пяти местным регионам, сказал в эфире CNN спецпосланник президента США Стив Уиткофф. О каких конкретно территориях идет речь, он не пояснил.

"Больше слушать, чем говорить"

Президент США Дональд Трамп и его команда продвигают реальный способ урегулирования украинского конфликта, уверен специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", – написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Однако не исключено, что европейские лидеры, которые приедут в Вашингтон, начнут давить на Владимира Зеленского и пытаться продвинуть антироссийскую повестку. В свою очередь, глава Белого дома будет доносить условия по урегулированию конфликта четко и ясно, поделился с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Дмитрий Белик член комитета Госдумы по международным делам Менее двух часов, которые будут отведены Зеленскому, – свидетельство того, что главе киевского режима будет предложено больше слушать, чем говорить.

При этом, как отмечают западные СМИ, помимо отказа от притязаний на Крым и вступления в НАТО, Трамп также настоит на том, чтобы Украина признала весь Донбасс российским. Если же достичь согласия не удастся, лидер Штатов сделает Владимира Зеленского "козлом отпущения". Более того, он намерен полностью отказаться от поддержки Киева.

Сам же украинский лидер осознает, что окажется "в осаде" во время пребывания в Вашингтоне, добавил телеканал Sky News. Однако Зеленский смирился со своим положением, чтобы не препятствовать урегулированию конфликта. На данный момент уже известно, что он отказался уступать Донбасс, но согласен рассмотреть компромиссные варианты урегулирования по нынешней линии фронта.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что в теории Украина может признать утрату некоторых территорий, но только как результат боевых действий, а не переход под суверенитет другого государства. В обмен страна должна получить гарантии безопасности.

При этом, несмотря на риски не достичь согласия, Трамп уже наметил дату для трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Предполагается, что главы государств могут встретиться уже 22 августа.